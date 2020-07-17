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«Ротор» арендовал Степанова у «Рубина»

09:19
Данил Степанов. Фото ФК "Рубин"
Данил Степанов. Фото ФК "Рубин"
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Защитник «Рубина» Данил Степанов подписал контракт с «Ротором», сообщается на официальном сайте казанцев.

Арендное соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

Степанов является воспитанником академии «Рубина». 9 декабря 2018 года он дебютировал в главной команде в матче против «Зенита» (2:1). За все время Степанов сыграл за главную команду 19 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/danil-stepanov-prodolzhit-karieru-v-rotore

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