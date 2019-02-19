"Ротор" арендовал двух игроков у "Енисея"

"Енисей" отдал в аренду в "Ротор" вратаря Михаила Филиппова и полузащитника Азима Фатуллаева, сообщает официальный сайт клуба. Арендные соглашения рассчитаны до конца сезона-2018/19.

Филиппов в этом сезоне выступает в роли сменщика Давида Юрченко. На его счету 4 матча и 7 пропущенных мячей в чемпионате и Кубке России. Азим Фатуллаев отыграл 12 встреч и получил одну желтую карточку.

- Мне 26 лет, по вратарским меркам – это, можно сказать, самое начало карьеры. Возраст, когда для развития нужна постоянная игровая практика, - сказал Филиппов. - Именно по этой причине я обратился к руководству и тренерскому штабу клуба, чтобы отпустили меня в аренду в другую команду до конца сезона. Они пошли мне навстречу, за что я им благодарен.

До лета 2019 года я буду выступать за, можно сказать, родную для себя команду – волгоградский "Ротор". Есть огромное желание помочь им в финальном отрезке сезона в выполнении поставленных целей.

- Красноярск для меня, можно сказать, стал вторым домом. Здесь много моих друзей, прекрасные болельщики. В “Енисее” я провел семь сезонов, за которые команда поднялась впервые в своей истории из ФНЛ в РПЛ. Желаю команде сохранения места в премьер-лиге и удачи! - сказал Фатуллаев.

"Енисей" после 17 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 10 очками. "Ротор" в Олимп-ФНЛ занимает 15-ю строчку после 24 туров, имея в активе 28 очков.