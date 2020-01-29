«Ротор» арендовал Довбню у тульского «Арсенала»
29 января 2020, 17:57
Защитник «Арсенала» Александр Довбня перешел в «Ротор» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба. Аренда рассчитана до конца сезона.
23-летний футболист пополнил состав «Арсенала» прошлым летом, но не провел ни одного матча.
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-dovbnya-pereshel-v-rotor/
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