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Ротенберг считает, что переход в «Сочи» позволит Кокорину перезагрузить карьеру

11 февраля 2020, 12:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отметил, что не понимает, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин не хочет перейти в его клуб.

— У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.

У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7732201

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