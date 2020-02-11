Ротенберг считает, что переход в «Сочи» позволит Кокорину перезагрузить карьеру
11 февраля 2020, 12:15
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отметил, что не понимает, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин не хочет перейти в его клуб.
— У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.
У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.
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