Ротенберг считает, что переход в «Сочи» позволит Кокорину перезагрузить карьеру

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отметил, что не понимает, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин не хочет перейти в его клуб.

— У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.

У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. — Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.