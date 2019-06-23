Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с "Локомотивом"

Игроки "Локомотива" защитники Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг, полузащитник Александр Коломейцев и вратарь Антон Коченков подписали новые соглашения с клубом, сообщает официальный сайт москвичей. Сроки контрактов не уточняются.

Коченков выступает за "Локомотив" с 2015 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин провел два матча за железнодорожников и пропустил три гола.

В сезоне-2018/19 Ротенберг принял участие в пяти матчах "Локомотива". Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. На счету Игнатьева 37 игр за "Локо", два гола и три результативные передачи.

Коломейцев в прошедшем сезоне не провел ни одного матча за "Локомотив".

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