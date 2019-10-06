«Ростов» жестко троллит ЦСКА после победы
6 октября 2019, 19:19
«Ростов» опубликовал издевательский коллаж после победы над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ — 3:1. Дончане представили главного тренера Валерия Карпина и автора дубля Хорена Байрамяна в роли жокеев.
«Сыграли мы с вами. Ну и?» — говорится в сообщении «Ростова».
@pfc_cska сыграли мы с вами. Ну и? pic.twitter.com/MjKrC7zqEe— Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019
Также дончане вспомнили об антирекорде вратаря армейцев Игоря Акинфеева, пропускавшего в 43 матчах Лиги чемпионов подряд.
Отвечать на шутку про Пашу мы не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках! #Игорь43 #ВечнаяШутка pic.twitter.com/PCZXK163Ti— Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019
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