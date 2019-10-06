«Ростов» жестко троллит ЦСКА после победы

«Ростов» опубликовал издевательский коллаж после победы над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ — 3:1. Дончане представили главного тренера Валерия Карпина и автора дубля Хорена Байрамяна в роли жокеев.

«Сыграли мы с вами. Ну и?» — говорится в сообщении «Ростова».

Также дончане вспомнили об антирекорде вратаря армейцев Игоря Акинфеева, пропускавшего в 43 матчах Лиги чемпионов подряд.