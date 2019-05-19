20:27 19 мая | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Зенит": Попов реализовал пенальти

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"Ростов" вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Зенита". Гол с пенальти yf 67-й минуте забил хавбек Ивелин Попов

 

Ростов - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Локо" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, "Спартак" и ЦСКА - в Лиге Европы
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