"Ростов" заявил, что задолженность по аренде Мевли перед "Зенитом" погашена

"Ростов" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с арендой защитника "Зенита" Михи Мевли.

– Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК "Зенит" полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены, – цитирует PR-директора "Ростова" Дениса Штанько пресс-служба клуба. – "Ростов" и "Зенит" традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке.

Ранее сообщалось, что "Зенит" обратился в палату РФС по разрешению споров из-за невыплаты средств за аренду защитника.

​Миха Мевля вернулся в "Ростов" на правах аренды в феврале 2019 года. Ранее защитник выступал за ростовчан в 2016-2017 году.