"Ростов" является самым неприятным соперником для Семака

В матче 29-го тура премьер-лиги "Зенит" в гостях уступил "Ростову" (0:1). Это поражение стало пятым в шести играх с ростовчанами для Сергея Семака в тренерской карьере, а единственная победа была достигнута в игре первого круга между этими командами (2:0).
Интересно, что в матчах с "Ростовом" команды Семака в среднем набирают 0,50 очка за матч - это худший показатель среди соперников, с которыми было сыграно больше двух встреч. (Денис Аль-Юсифи)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Очков (в ср. за игру)
|
Ростов
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4-10
|
3 (0,50)
|
Спартак
|
5
|
0
|
3
|
2
|
3-7
|
3 (0,60)
|
ЦСКА
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4-7
|
5 (0,83)
|
Динамо
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-3
|
5 (1,25)
|
Локомотив
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-6
|
8 (1,33)
|
Рубин
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-5
|
7 (1,40)
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