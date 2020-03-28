«Ростов» выпустил шуточный видеоролик о правилах поведения во время эпидемии коронавируса

«Ростов» на своем официальном Youtube-канале выпустил видео, на котором игроки клуба наглядно продемонстрировали правила предосторожности во время пандемии коронавируса.

В числе прочего — рекомендация не приветствовать друг друга, пожимая руки и находиться, как минимум, на расстоянии метра от кашляющих и чихающих людей.

В сложный момент мы не могли остаться в стороне и записали ролик о том, как уберечь себя от вируса ?



Вместе мы преодолеем все трудности. #МыРостов!https://t.co/dx5R40O6j7#ДомасРостовом #ФКРостов — Football Club Rostov (@rostovfc) March 28, 2020

Ранее из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ были приостановлены до 10 апреля. Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.