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Глава «Уфы» заявил, что клуб еще повоюет за высокие места

6 декабря 2020, 17:45
6 декабря. Ростов. «Ростов» — «Уфа» — 0:1. Фото ФК «Ростов»
6 декабря. Ростов. «Ростов» — «Уфа» — 0:1. Фото ФК «Ростов»
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Много смотрю за нашей командой в том числе на тренировках, поэтому текущие результаты для меня не сюрприз. «Уфа» не играет в «бей-беги», — заявил Мурзагулов в интервью «СЭ». — Тренерский штаб выстраивает понятный мне футбол.

Когда Рашид Рахимов приходил, он сразу сказал, что ему нужны сильные специалисты по тактике и по физике. Мы их пригласили и уже видим результаты их работы. Понимал, что это даст свои плоды, поэтому спокойно реагировал на критику и призывы некоторых болельщиков отправить меня в отставку.

Зимой мы обязаны укрепить состав, а у тренерского штаба будут полноценные сборы, чтобы подготовить команду. Мы еще повоюем за высокие места.

«Уфа» с 13 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Севастиан Терлецкий)

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