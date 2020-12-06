Глава «Уфы» рассказал, почему Рахимов пропустил матч с «Ростовом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о самочувствии главного тренера команды Рашида Рахимова, который пропустил матч 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:0).

55-летний российский специалист пропускал встречу из-за недомогания.

— Здоровье Рахимова? У всех бывает простуда, — сказал Мурзагулов в комментарии «СЭ». — Слава Богу, это не коронавирус. Верю, что своими идеями и подготовкой он помог сегодня команде. Сейчас «Уфа» построена таким образом, что при отсутствии того или иного человека механизм все равно продолжает функционировать. Тем не менее, ждем скорейшего возвращения Рашида Маматкуловича.

(Севастиан Терлецкий)