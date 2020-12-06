Тренер «Уфы» Докампо рассказал об участии Рахимова в игре с «Ростовом»
6 декабря 2020, 16:20
Старший тренер «Уфы» Эдуардо Докампо после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о плане на игру.
Встречу пропускал главный тренер уфимцев Рашид Рахимов из-за недомогания.
— По тому, как складывался второй тайм — мы добавляли, забили гол и получили победу, — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». — Участие Рашида Рахимова в процессе? Было так, как и планировали, он был с нами. Рахимов принимал участие в процессе. Это наша общая работа.
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