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Тренер «Уфы» Докампо рассказал об участии Рахимова в игре с «Ростовом»

6 декабря 2020, 16:20
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Старший тренер «Уфы» Эдуардо Докампо после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о плане на игру.

Встречу пропускал главный тренер уфимцев Рашид Рахимов из-за недомогания.

— По тому, как складывался второй тайм — мы добавляли, забили гол и получили победу, — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». — Участие Рашида Рахимова в процессе? Было так, как и планировали, он был с нами. Рахимов принимал участие в процессе. Это наша общая работа.

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