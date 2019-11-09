«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Ростове на стадионе «Ростов Арена».

На 7-й минуте матча счет открыл форвард желто-синих Бьорн Сигурдарсон.

Спустя 46 минут забил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе. Для 22-летнего футболиста этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.

На 71-й минуте встречи форвард гостей Владимир Обухов вывел «Тамбов» вперед.

7-я минута: гол Сигурдарсона

53-я минута: гол Мелкадзе

71-я минута: гол Обухова

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