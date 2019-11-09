«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча
«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Ростове на стадионе «Ростов Арена».
На 7-й минуте матча счет открыл форвард желто-синих Бьорн Сигурдарсон.
Спустя 46 минут забил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе. Для 22-летнего футболиста этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.
На 71-й минуте встречи форвард гостей Владимир Обухов вывел «Тамбов» вперед.
7-я минута: гол Сигурдарсона
? Бьорн Сигурдарсон забивает свой второй гол в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
? #РостовТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/PyEufVYBgE
53-я минута: гол Мелкадзе
? Пятый гол Георгия Мелкадзе в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
? #РостовТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/PgWuBUAuFY
71-я минута: гол Обухова
? Свой третий мяч в сезоне РПЛ забивает Владимир Обухов.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
? #РостовТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/67qndjdQD0
Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей