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«Ростов» — «Тамбов»: Сигурдарсон открыл счет в матче

16:39
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Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Хозяева забили мяч уже на 7-й минуте. Хорен Байрамян навесил с фланга, а Сигурдарсон остался абсолютно неприкрытым в центре штрафной, откуда он точно пробил по воротам головой.

Ростов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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