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«Ростов» — «Тамбов»: Обухов вывел гостей вперед

18:01
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В матче 16-го тура чемпионата России против «Ростова» «Тамбов» вышел вперед. Отличился нападающий Владимир Обухов.

Антон Килин нагнал мяч и не дал ему уйти за пределы поля Он сделал навес с фланга в штрафную, где на углу вратарской защита «Ростова» забыла Обухова, который точно пробил головой в угол.

Ростов — Тамбов

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