«Ростов» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 16-го тура российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Ростове, начало — в 16:30 по московскому времени.

Состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

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