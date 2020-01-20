«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.

В следующем матче на сборе подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ригой» 24 января.

Товарищеский матч

«Ростов» (Россия) — «Пахтакор» (Узбекистан) — 1:1 (0:0)

Голы: Сайфиев, 52 (0:1). Еременко, 85 — с пенальти (1:1).

«Ростов»: Седов, Ведерников (Чернов, 46), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Козлов (Осипенко, 46), Попов (Маляров, 46), Ионов (Осинов, 46), Байрамян (Мамаев, 46), Кожемякин (Еременко, 46), Саплинов (Черкес, 46), Салетрос (Долгов, 46), Прошляков (Зайнутдинов, 46).