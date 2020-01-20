«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ
20 января 2020, 17:26
«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.
В следующем матче на сборе подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ригой» 24 января.
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) — «Пахтакор» (Узбекистан) — 1:1 (0:0)
Голы: Сайфиев, 52 (0:1). Еременко, 85 — с пенальти (1:1).
«Ростов»: Седов, Ведерников (Чернов, 46), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Козлов (Осипенко, 46), Попов (Маляров, 46), Ионов (Осинов, 46), Байрамян (Мамаев, 46), Кожемякин (Еременко, 46), Саплинов (Черкес, 46), Салетрос (Долгов, 46), Прошляков (Зайнутдинов, 46).
Роман Еременко с пенальти сравнивает счет в матче #РостовПахтакор 1:1 pic.twitter.com/tACe61kILS— Football Club Rostov (@rostovfc) January 20, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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