"Ростов" сыграл вничью с "Лиллестремом"

"Ростов" сыграл вничью с норвежским "Лиллестремом" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе дончан отметился защитник Тобиас Сальквист. Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков на 12-й минуте встречи отразил пенальти.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 24 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Ростов" - "Лиллестрем" - 1:1 (1:0)

Голы: Сальквист, 29 - в свои ворота (1:0). Эдемарксбаккен, 65 (1:1).

Нереализованный пенальти: , 12 (вратарь)

"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Скопинцев, Гацкан, Еременко, Зуев (Глебов, 77), Ионов (Попов, 82), Шомуродов.

17 февраля.

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