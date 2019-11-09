«Ростов» сравнил Бабурина с Нойером. Все дело в игре россиянина за пределами штрафной

«Ростов» дома принимает «Тамбов» в матче 16-го тура чемпионата России. Официальный Twitter желто-синих назвал вратаря Егора Бабурина голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.

Пресс-служба «Ростова» опубликовала снимок, на котором видно, что 26-летний Бабурин находится далеко за пределами штрафной площади своей команды. Отметим, что такое поведение голкипера очень похоже на известную особенность игры Нойера.

«Егор Бабурин aka Мануэль Нойер наблюдает за ходом игры», — написано в Twitter «Ростова».

В текущем сезоне Бабурин провел 9 матчей за «Ростов» и пропустил 14 мячей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Ростов» — «Тамбов».

32' Егор Бабурин aka Мануэль Нойер наблюдает за ходом игры?#РостовТамбов — 1:0 pic.twitter.com/3ugPyKv3Gs — Football Club Rostov (@rostovfc) November 9, 2019

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