19:28 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак": Зобнин сравнял счет в матче

0
Обсудить

"Спартак" сравнял счет в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 27-й минуте гол забил хавбек Роман Зобнин. Результативный пас на счету полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

 

Ростов - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ