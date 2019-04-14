"Ростов" - "Спартак": Зобнин сравнял счет в матче

"Спартак" сравнял счет в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 27-й минуте гол забил хавбек Роман Зобнин. Результативный пас на счету полузащитника Лоренсо Мельгарехо.
⚽ Дебютный гол Романа Зобнина в сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
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