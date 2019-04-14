"Ростов" - "Спартак". Все голы матча. Видео

"Ростов" обыграл "Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России - 2:1. Победный гол на счету Шомуродова. Все голы здесь.
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
Гол Гацкана
🔥 Александр Гацкан впервые отличился в текущем чемпионате.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/K8krnTa6vt
Гол Зобнина
⚽ Дебютный гол Романа Зобнина в сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/DConSsdkiY
Гол Шомуродова
⚽ Второй раз в этом сезоне отличился Элдор Шомуродов.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/ixOKPBO5WS
Гол Шомуродова
⚽ Второй раз в этом сезоне отличился Элдор Шомуродов.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/ixOKPBO5WS
Опрос
Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
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