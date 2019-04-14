20:45 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак". Все голы матча. Видео

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"Ростов" обыграл "Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России - 2:1. Победный гол на счету Шомуродова. Все голы здесь.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

Гол Гацкана

Гол Зобнина

Гол Шомуродова

Гол Шомуродова


 

Ростов - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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