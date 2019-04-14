"Ростов" - "Спартак". Все голы матча. Видео

"Ростов" обыграл "Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России - 2:1. Победный гол на счету Шомуродова. Все голы здесь.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

Гол Гацкана

Гол Зобнина

Гол Шомуродова