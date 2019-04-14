"Ростов" – "Спартак": трансляция матча – в 19.00

Через считанные часы будет сыгран последний матч 23-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. В заключительной игре в Ростове-на-Дону встретятся "Ростов" и московский "Спартак". Команды начнут игру в 19.00 по московскому времени на "Ростов Арене".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ростов" – "Спартак".

Центральные федеральные каналы в этот раз не показывают встречу "Ростова" и "Спартак" . Игра будет показана на канале "Матч. Премьер", прямая трансляция начнется в 19.00 по московскому времени.

Перед 23-м туром возглавлял таблицу "Зенит", у него 45 очоков. Вторым шел "Краснодар", на его счету 41 очко, на третьей строчке расположился ЦСКА (40 очков), на четвертой – "Локомотив" (38), на пятой – "Спартак" (36).

Букмекеры тем временем отдают небольшое предпочтение хозяевам поля.

В составе "Ростова" точно не смогут сыграть Вилюш и Калачев, у обоих травмы. Красно-белым в свою очередь не помогут Ребров, Селихов (оба травмированы), Джикия (дисквалификация), Кутепов и Гулиев (под вопросом).

После матча "Ростов" – "Спартак" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх премьер-лиги.

"Ростов" – "Спартак": чемпионат России, премьер-лига, 23-й тур, 14 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)