"Ростов" - "Спартак": Шомуродов отличился с передачи Еременко

"Ростов" вышел вперед в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 80-й минуте гол забил нападающий Элдор Шомуродов. Результативный пас на счету хавбека Романа Еременко.
⚽ Второй раз в этом сезоне отличился Элдор Шомуродов.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
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