19:15 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак": Гацкан открыл счет в матче

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"Ростов" вышел вперед в матче 23-го тура против "Спартака". На 13-й минуте гол забил защитник Александр Гацкан после розыгрыша углового.

 

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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