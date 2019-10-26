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«Ростов» — «Сочи»: Шомуродов и Заболотный выйдут с первых минут

17:44
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Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи». В основе хозяев выйдет нападающий Элдор Шомуродов. У сочинцев с первых минут появится форвард Антон Заболотный.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Еременко, Норманн — Ионов, Попов, Байрамян — Шомуродов.

«Сочи»: Джанаев — Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин — Цаллагов, Померко, Нобоа — Бурмистров, Мостовой — Заболотный.

Ростов — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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