Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи». В основе хозяев выйдет нападающий Элдор Шомуродов. У сочинцев с первых минут появится форвард Антон Заболотный.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Еременко, Норманн — Ионов, Попов, Байрамян — Шомуродов.

«Сочи»: Джанаев — Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин — Цаллагов, Померко, Нобоа — Бурмистров, Мостовой — Заболотный.

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