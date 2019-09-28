«Ростов» разгромил «Динамо». Команда Хохлова не побеждает в 5 матчах подряд

«Ростов» победил «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России — 3:0. В составе дончан голами отметились Ивелин Попов, Элдор Шомуродов и Бактиер Зайнутдинов. Последний забил всего через минуту после выхода на замену. Шомуродов с девятью мячами стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ.

С 66-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве из-за удаления Заурбека Плиева.

Команда Валерия Карпина вышла на второе место в таблице, догнав по очкам лидера «Зенит». У чемпионов страны игра в запасе — сегодня петербуржцы встретятся с «Локомотивом».

«Динамо» осталось на 12-й строчке. Команда Дмитрия Хохлова не может выиграть уже пять игр подряд, с учетом Кубка. Последний раз бело-голубые побеждали «Тамбов» (2:0) 24 августа.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Попов, 25 (1:0). Шомуродов, 37 (2:0). Зайнутдинов, 83 (3:0).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Ионов (Зайнутдинов, 81), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86).

«Динамо»: Лещук, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Шиманьски (Нжи, 68), Юсупов (Хильемарк, 46), Каборе, Панченко (Филипп, 70), Жоаузинью, Игбун.

Предупреждения: Шиманьски, 16. Плиев, 21. Каборе, 46. Байрамян, 54. Попов, 64. Жоаузинью, 84.

Удаление: Плиев, 66 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Жвакин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).

28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.