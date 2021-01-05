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«Ростов» проведет два зимних тренировочных сбора в Испании

19:31
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Футболисты «Ростова» выйдут из отпуска 13 января — в этот день пройдет медицинский осмотр, затем команда вылетит на сборы, сообщает сайт клуба.

«Ростов» будет тренироваться на юге Испании в Марбелье. Сборы пройдут с 14 января по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.

Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14125

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