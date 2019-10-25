«Ростов» проиграл «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ

«Ростов» проиграл «Сочи» в матче 14-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 2:3. В составе победителей дубль оформил Бека Джанелидзе, еще один гол забил Павел Коркин. За дончан отличились Владимир Медведь и Руслан Безруков.

В таблице «Ростов» с 17 очками располагается на 12-й строчке, а «Сочи» (13) занимает 14-е место.

Молодежные команды

14-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:3 (1:2)

Голы: Джанелидзе, 22 (0:1). Коркин, 30 (0:2). Медведь, 44 (1:2). Джанелидзе, 59 (1:3). Безруков, 90+4 (2:3).

Судья: Ульянов (Санкт-Петербург).

25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».