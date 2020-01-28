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«Ростов» прибыл в Катар на второй сбор

28 января 2020, 16:01
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«Ростов» прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Катар, сообщает официальный Twitter клуба.

В Катаре ростовчане примут участие в Кубке «Матч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем примут участие «Локомотив», «Партизан» и «Спартак».

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