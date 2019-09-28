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«Ростов» представил Мамаева во время матча с «Динамо»

28 сентября 2019, 18:18
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«Ростов» представил нового игрока, полузащитника Павла Мамаева во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо». 31-летний футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером. Заявить игрока донской клуб сможет в зимнее трансферное окно.

Сотрудники «Ростова» вывели на бровку Мамаева из ложи «Ростов Арены» в концовке матча с «Динамо». Диктор сделал объявление на стадионе. Болельщики желто-синих встретили новичка аплодисментами и свистом.

По окончании игры Мамаев обнялся с полузащитником «Динамо» Шарлем Каборе. Затем президент «Ростова» Арташес Арутюнянц с хавбеком вышли на поле и вместе с главным тренером Валерием Карпиным сфотографировались с его футболкой с 10-м номером.

Как ранее сообщал «СЭ», соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года. Дончане после игры с «Динамо» объявили о заключении контракта с экс-футболистом «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара».

Ростов — Динамо

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