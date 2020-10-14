«Ростов» подписал защитника брестского «Динамо»
15:24
«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом брестского «Динамо» Александром Павловцом.
Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний игрок сборной Белоруссии присоединится к команде до закрытия трансферного окна.
На счету Павловца 1 гол и 1 результативная передача в 27 матчах за «Динамо» в чемпионате Белоруссии-2020.
Александр Павловец присоединился к «Ростову» ?https://t.co/RswC4G34Fd pic.twitter.com/8adOvzXHZ5— Football Club Rostov (@rostovfc) October 14, 2020