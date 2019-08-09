"Ростов" подписал контракты с двумя молодыми защитниками – 18-летним Данилой Ведерниковым и 22-летним Кириллом Маляровым. Соглашения обоих футболистов рассчитаны на пять лет, сообщает Twitter ростовчан.

Данила Ведерников – воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне выступал за "быков" в ПФЛ и молодежном первенстве. Провел 10 игр за сборную России (U-18).

Кирилл Маляров родился в Москве, воспитанник академии "Спартака". Выступал за "Волгу", "Динамо-2", "Олимпиец" и "Ротор". Вызывался в сборную ФНЛ. В прошлом сезоне сыграл 22 матча в составе волгоградского клуба. Провел 3 игры за сборную России (U-19).