11:42 2 апреля | Футбол — РПЛ

"Ростов" поднял цены на билеты для болельщиков "Спартака"

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"Ростов" поднял цены для болельщиков "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России.

На официальном сайте донского клуба появилась новость о старте продаж билетов на эту игру еще 30-го марта. В ней указана цена на гостевой сектор – 350 рублей. Однако сегодня, 2-го марта пресс-служба клуба опубликовала информацию, согласно которой билет на гостевой сектор обойдется болельщикам красно-белых в 800 рублей.

Кроме этого, у нас есть информация для болельщиков "Спартака". Билеты на гостевой сектор будут продаваться у входа G11 за 3 часа до матча. Стоимость билета – 800 рублей, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч состоится 14 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12415

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