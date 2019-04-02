"Ростов" поднял цены на билеты для болельщиков "Спартака"

"Ростов" поднял цены для болельщиков "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России.

На официальном сайте донского клуба появилась новость о старте продаж билетов на эту игру еще 30-го марта. В ней указана цена на гостевой сектор – 350 рублей. Однако сегодня, 2-го марта пресс-служба клуба опубликовала информацию, согласно которой билет на гостевой сектор обойдется болельщикам красно-белых в 800 рублей.

– Кроме этого, у нас есть информация для болельщиков "Спартака". Билеты на гостевой сектор будут продаваться у входа G11 за 3 часа до матча. Стоимость билета – 800 рублей, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч состоится 14 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.

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Игра близко!



Напоминаем, что продолжается продажа билетов на нашем официальном сайте: https://t.co/grQi99dsKM pic.twitter.com/qAcxxBqxnw – Football Club Rostov (@rostovfc) 2 апреля 2019 г.

Кроме этого, у нас есть информация для болельщиков "Спартака". Билеты на гостевой сектор будут продаваться у входа G11 за 3 часа до матча. Стоимость билета – 800 рублей. – Football Club Rostov (@rostovfc) 2 апреля 2019 г.

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