"Ростов" победил "Спартак". Теперь команда Карпина отстает от красно-белых всего на одно очко

"Ростов" победил "Спартак" в матче 23-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе дончан отметились полузащитник Александр Гацкан и форвард Элдор Шомуродов. У красно-белых отличился хавбек Роман Зобнин.

"Спартак" с 36 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ростов" набрал 35 баллов и поднялся на 6-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (1:1)

Голы: Гацкан (Норманн, Чернов), 13 (1:0). Зобнин (Мельгарехо), 27 (1:1). Шомуродов (Еременко, Сигурдссон), 80 (2:1).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Гацкан, Паршивлюк, Норманн, Глебов (Зуев, 78), Еременко, Чернов, Ионов (Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Зобнин, Глушаков (Фернанду, 81), Мелкадзе, Луиз Адриану, Зе Луиш (Ханни, 38).

Предупреждения: Паршивлюк, 28. Глебов, 45+1. Логашов, 56. Еременко, 62. Боккетти, 64. Мелкадзе, 77.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

14 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 41097 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр