«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси цитатой Карпина про Фалькао
4 января 2021, 13:14
«Ростов» ответил «Спартаку» на скрин «переписки» с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
2 января красно-белые опубликовали у себя в Twitter вымышленную переписку, в которой хотели позвать к себе в клуб Месси, чей контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.
Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021
Пресс-служба «Ростова» выложила аналогичный скриншот «переписки» с нападающим Радамелем Фалькао и подписала пост в своем Twitter цитатой Валерия Карпина: «Все-таки не поедет».
Скриншот вымышленной переписки «Ростова» с Фалькао. Фото ФК «Ростов»
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