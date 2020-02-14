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«Ростов» отправился на заключительный сбор с вратарем «Велеса»

10:08
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«Ростов» отправился на заключительный зимний сбор, сообщает Twitter клуба. Пройдет он в испанской Марбелье. В число отправившихся в Испанию игроков входит вратарь «Велеса» Тимур Крайков, находящийся на просмотре.

Полностью список футболистов на сборе выглядит следующим образом:

Вратари: Бабурин, Песьяков, Рудаков, Фролкин, Крайков.

Защитники: Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Ливаднов, Козлов, Ларченков.

Полузащитники: Еременко, Ионов, Попов, Глебов, Норманн, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Саплинов, Черкес, Осинов, Морозов, Гулевский.

Нападающие: Шомуродов, Прошляков, Долгов.

Первый официальный матч в 2020 году дончане проведут 29 февраля против «Ахмата».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rostovfc/status/1228209466199330816

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