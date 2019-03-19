"Ростов" отдал Кьяртанссона в аренду

"Ростов" на своем официальном сайте сообщил об аренде нападающего Видара Кьяртанссона в шведский клуб "Хаммарбю". Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

29-летний исландский форвард перешел в "Ростов" в этом сезоне из "Маккаби", однако в чемпионате России провел всего 8 игр и отметился одной голевой передачей. Футболист всего раз вышел на поле с первых минут.