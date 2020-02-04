«Ростов» обыграл «Партизан», Мамаев забил один из голов

«Ростов» в матче предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер» разгромил «Партизан» со счетом 3:1.

Голы в составе российской команды забили Павел Мамаев, Александр Долгов и Элдор Шомуродов.

У сербского клуба отличился Умар Садик.

Напомним, ранее в рамках турнира подопечные Валерия Карпина проиграли «Спартаку» (1:2). В следующей встрече «Ростов» сыграет с «Локомотивом».

Кубок Париматч Премьер

«Партизан» — «Ростов» — 1:3 (0:1)

Голы: Мамаев, 32 (0:1). Долгов, 57 (0:2). Шомуродов, 73 (0:3). Садик, 87 — с пенальти (1:3).

«Партизан»: Стойкович (Попович, 46), Вуячич, С.Павлович (Зджелар, 64), Брежанчич, Милетич (Цуцин, 57), Шчекич, Натхо (Смилянич, 46), Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Маркович (Лакчевич, 59), Матич (Садик, 64).

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 73), Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Байрамян (Долгов, 46), Мамаев (Саплинов, 61), Попов (Безруков, 73), Зайнутдинов (Осинов, 68).

Предупреждение: Безруков, 74.

Судья: Аль-Аазба (Катар).

4 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».