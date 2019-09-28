«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

Как ранее сообщал «СЭ», «Ростов» подписал контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение с 31-летним российским футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Заявить игрока донской клуб сможет в зимнее трансферное окно.

Мамаев будет выступать под 10-м номером за «Ростов».

Во время матча 11-го тура «Ростов» — «Динамо» (3:0) хозяева представили Мамаева.

Павел Мамаев снова в игре ???



«Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.



Павел Мамаев — игрок ФК «Ростов» https://t.co/H0zPOH9pgM — Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2019

«Ростов» представил Мамаева во время матча с «Динамо»