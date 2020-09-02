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«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии

17:48
Александр Павловец. Фото ФК «Динамо» Брест.
Александр Павловец. Фото ФК «Динамо» Брест.
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24-летний защитник сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу зимой после того, как завершится его контракт с брестским «Динамо».

Футболист начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». В 2019 году перешел в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.

В текущем сезоне Павловец провел 24 матча за «Динамо». В его активе один гол и одна голевая передача.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13802

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