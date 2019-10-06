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«Ростов» объяснил, почему Еременко и Сигурдссон не сыграют с ЦСКА

6 октября 2019, 16:05

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.

— Уважаемые болельщики, Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон отсутствуют в стартовом составе нашей команды с ЦСКА из-за болезни. К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура. Желаем нашим футболистам скорейшего выздоровления!, — отмечается в сообщении «Ростова».

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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