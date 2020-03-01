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«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Лапочкина

1 марта 2020, 19:14

«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Сергея Лапочкина в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом» (1:1), информирует Telegram-канал «Футбольный Биги».

В жалобе «Ростова» в РФС около 10 пунктов, в частности:

— неназначение пенальти в ворота «Ахмата» за фол против Чернова;

— желтая карточка Норманну;

— невынесение предупреждений Берише за фолы в нескольких эпизодах;

— пенальти за фол Хаджикадунича, который был совершен до штрафной;

— более 10 минут на просмотр ВАР, из которых компенсированы только 6;

Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.

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