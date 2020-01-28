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«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре

28 января 2020, 19:20
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Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Бабурин, Седов (игрок на просмотре), Песьяков;

защитники — Хаджикадунич, Чистяков, Ведерников, Логашов, Козлов, Ливаднов, Кожемякин (игрок на просмотре), Осипенко;

полузащитники — Еременко, Попов, Байрамян, Мамаев, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Глебов, Ионов, Безруков, Черкес, Осинов;

нападающие — Шомуродов, Долгов, Прошляков.

В Катаре ростовчане примут участие в Кубке «Матч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем примут участие «Локомотив», «Партизан» и «Спартак».

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13234

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/13234

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