«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
28 января 2020, 19:20
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари — Бабурин, Седов (игрок на просмотре), Песьяков;
защитники — Хаджикадунич, Чистяков, Ведерников, Логашов, Козлов, Ливаднов, Кожемякин (игрок на просмотре), Осипенко;
полузащитники — Еременко, Попов, Байрамян, Мамаев, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Глебов, Ионов, Безруков, Черкес, Осинов;
нападающие — Шомуродов, Долгов, Прошляков.
В Катаре ростовчане примут участие в Кубке «Матч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем примут участие «Локомотив», «Партизан» и «Спартак».
http://www.fc-rostov.ru/press/news/13234
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