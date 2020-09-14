В понедельник, 14 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами.

Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Локомотив»