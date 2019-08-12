18:38 12 августа | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Крылья Советов": Еременко в старте хозяев. Комбаров выйдет с первых минут у гостей

0
Обсудить

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Крыльев Советов" на матч 5-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав "Ростова": Песьяков - Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов - Байрамян, Еременко, Норманн, Попов, Ионов - Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

Стартовый состав "Крыльев Советов": Рыжиков - Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров - Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь - Канунников, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ростова" и "Крыльев Советов".

Ростов - Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13152.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ