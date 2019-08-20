«Ростов» изобразил Карпина байкером. Фото

«Ростов» в своем Twitter опубликовал анонс матча с «Рубином» в седьмом туре чемпионата России. Главный тренер команды Валерий Карпин изображен в образе байкера.

— Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом, — говорится в сообщении. — До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.