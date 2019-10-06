PR-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что главный тренер дончан Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1) из-за того, что журналисты не стали задавать ему вопросы.

— Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных — конечно, бред, — сказал Штанько. — Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась. На опубликованном в СМИ видео это прекрасно видно. (Сергей Егоров)

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