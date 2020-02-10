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«Ростов» и «Краснодар» сыграют товарищеский матч

10 февраля 2020, 14:29
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«Ростов» сыграет товарищеский матч с «Краснодаром» на сборе в испанской Марбелье. Об этом сообщает официальный сайт «Ростова».

Сообщается, что матч состоится 23 февраля. Также соперниками «Ростова» станут шведский АИК (15 февраля) и норвежский «Мольде» (19 февраля).

Заключительный сбор перед возобновлением сезона «Ростов» проведет с 13 по 24 февраля.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13269

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