«Ростов» и «Краснодар» сыграют товарищеский матч
10 февраля 2020, 14:29
«Ростов» сыграет товарищеский матч с «Краснодаром» на сборе в испанской Марбелье. Об этом сообщает официальный сайт «Ростова».
Сообщается, что матч состоится 23 февраля. Также соперниками «Ростова» станут шведский АИК (15 февраля) и норвежский «Мольде» (19 февраля).
Заключительный сбор перед возобновлением сезона «Ростов» проведет с 13 по 24 февраля.
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