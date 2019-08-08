16:35 8 августа | Футбол — РПЛ

"Ростов" готовит новые трансферы. И объявит об этом завтра

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Официальный Twitter "Ростова" пообещал завтра, 9 августа, объявить о переходах новичков. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в "Ростове".

"Ростов" после 4 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.

 

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